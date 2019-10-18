Барнаулец угнал автомобиль в Москве и с тремя друзьями доехал до Оренбурга

Автомобиль возвращен владельцу / Фото: 56.мвд.рф
В Оренбургской области инспекторы ДПС задержали подозреваемых в угоне машины у жителя Москвы, сообщает региональное МВД.
Угнанный автомобиль Hyundai Solaris был замечен на автодороге Оренбург – Орск. Сотрудники полиции остановили машину и задержали водителя.
"Находящиеся в транспортном средстве 34-летний водитель (житель Барнаула) и трое пассажиров (уроженцы одной из республик ближнего зарубежья) вместе с автомобилем были переданы прибывшей на место следственно-оперативной группе", – рассказали в ведомстве.
Материалы по факту задержания подозреваемых в угоне автомобиля направлены по месту совершения преступления. Автомобиль возвращен владельцу.
Комментарии
Бумера. насмотрелись.
Ага, романтика быстро закончилась)))
Носороги?