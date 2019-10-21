В Рубцовске столкнулись троллейбус и иномарка

Троллейбус и иномарка столкнулись 21 октября в Рубцовске на улице Пролетарской, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".
На фотографии видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения. В Госавтоинспекции Алтайского края проинформировали amic.ru, что в аварии никто не пострадал. Ее участники оформили происшествие по европротоколу без участия сотрудников ГИБДД.
Подписчики отмечают, что на улицах города очень скользко, из-за чего происходит множество ДТП.
Комментарии
на фото - троллейбус!