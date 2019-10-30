Старинный особняк продали в Бийске за один рубль

В Бийске продали пассаж Клевцова, построенный в конце XIX века. Сделку провели более месяца назад, но широко ее не афишировали.
Купил памятник архитектуры Егор Дочилов, один из учредителей ООО "Аптека Горбунова". У предпринимателя уже есть опыт в восстановлении исторических объектов. В 2014 году его компания приобрела разрушенное здание бывшей аптеки Горбунова на ул. Кирова, 11. Памятник архитектуры отреставрировали за пять лет, пишет "Бийский округ".
Дочилов купил пассаж Клевцова за один рубль, а вот земельный участок площадью 2 074 кв.м – за 3,7 млн рублей.
По контракту новый собственник должен за 7 лет отреставрировать здание в соответствии с разработанным проектом реставрации. Его уже согласовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, сообщает "Бийский рабочий".
Пассаж Клевцова расположен на улице Льва Толстого, 119 и состоит из нескольких строений. Купец Михаил Клевцов заказал здание в стиле модной тогда эклектики с использованием мотивов русского стиля. Уличные фасады дома отличались богатой пластикой декора, она и сейчас частично сохранилась. В разные годы в здании располагались первый городской пассаж, с 1917 года – Алтайский народный университет, художественная студия, в 1924 году – городская библиотека, "Сельхозтехника", школа колхозных кадров, а в 1941-2005 годах – военный госпиталь.
Комментарии
Бийские власти- большие молодцы, обращают внимание на облик города. Сейчас идёт реставрация Музея Чуйского тракта им. Бианки. Работают барнаульские профессионалы барнаульскими же специальными составами. Надеюсь, Егор Дочилов, несомненно, знающий особенности реставрации на Ленина, 6 в Барнауле, знает, к кому обратиться.
Про это здание вообще вопросов нет. Действительно красивое и стоит восстановления. Но вот в Барнауле предлагают каждый раз восстановить какое-то убожество. Даже набивший оскомину сереброплавильный завод объективно не красивый и не станет центром притяжения туристов 100%
На конец в Бийске власть умная. Молодцы.
30.10.2019 13:20
- гость -
***
Вы зря так про Сереброплавильный завод. Место очень атмосферное уже сейчас.. так, по субботам попилить клёны, попить чайку с конфеткой да полюбоваться старинными стенами, да тишину послушать.
Если бы у Деринга и его помощников было бы побольше сил... Но для этого нужна воля государевых людей... но им нынче важнее морду шире задницы разожрать да ухватить чего-нть себе...
13:02, какие они молодцы? у них 1 улица, и та вся раздолбана, гости едут на шукшинские чтения по раздолбаной дороге.
Эта улица на много лучше стала.