Среда, 30 Октябрь, 14:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,78
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Старинный особняк продали в Бийске за один рубль

, ИА "Амител"
Новый собственник должен восстановить памятник архитектуры
Пассаж Клевцова / Фото: biwork.ru

Пассаж Клевцова / Фото: biwork.ru

В Бийске продали пассаж Клевцова, построенный в конце XIX века. Сделку провели более месяца назад, но широко ее не афишировали.

Купил памятник архитектуры Егор Дочилов, один из учредителей ООО "Аптека Горбунова". У предпринимателя уже есть опыт в восстановлении исторических объектов. В 2014 году его компания приобрела разрушенное здание бывшей аптеки Горбунова на ул. Кирова, 11. Памятник архитектуры отреставрировали за пять лет, пишет "Бийский округ".

Дочилов купил пассаж Клевцова за один рубль, а вот земельный участок площадью 2 074 кв.м – за 3,7 млн рублей.

По контракту новый собственник должен за 7 лет отреставрировать здание в соответствии с разработанным проектом реставрации. Его уже согласовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, сообщает "Бийский рабочий".

Пассаж Клевцова расположен на улице Льва Толстого, 119 и состоит из нескольких строений. Купец Михаил Клевцов заказал здание в стиле модной тогда эклектики с использованием мотивов русского стиля. Уличные фасады дома отличались богатой пластикой декора, она и сейчас частично сохранилась. В разные годы в здании располагались первый городской пассаж, с 1917 года – Алтайский народный университет, художественная студия, в 1924 году – городская библиотека, "Сельхозтехника", школа колхозных кадров, а в 1941-2005 годах – военный госпиталь.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.10.2019 13:02
Митенька ржевский

Бийские власти- большие молодцы, обращают внимание на облик города. Сейчас идёт реставрация Музея Чуйского тракта им. Бианки. Работают барнаульские профессионалы барнаульскими же специальными составами. Надеюсь, Егор Дочилов, несомненно, знающий особенности реставрации на Ленина, 6 в Барнауле, знает, к кому обратиться.

30.10.2019 13:20
- гость -

Про это здание вообще вопросов нет. Действительно красивое и стоит восстановления. Но вот в Барнауле предлагают каждый раз восстановить какое-то убожество. Даже набивший оскомину сереброплавильный завод объективно не красивый и не станет центром притяжения туристов 100%

30.10.2019 13:22
- гость -

На конец в Бийске власть умная. Молодцы.

30.10.2019 13:33
Митенька ржевский

30.10.2019 13:20
- гость -
***
Вы зря так про Сереброплавильный завод. Место очень атмосферное уже сейчас.. так, по субботам попилить клёны, попить чайку с конфеткой да полюбоваться старинными стенами, да тишину послушать.
Если бы у Деринга и его помощников было бы побольше сил... Но для этого нужна воля государевых людей... но им нынче важнее морду шире задницы разожрать да ухватить чего-нть себе...

30.10.2019 13:49
- гость -

13:02, какие они молодцы? у них 1 улица, и та вся раздолбана, гости едут на шукшинские чтения по раздолбаной дороге.

30.10.2019 13:59
- гость -

Эта улица на много лучше стала.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:38
Опекуна заставили платить компенсацию за систематическое избивание ребенка 0
14:35
Лебедь Леха, которого нашли на алтайской реке, получил работу волонтера 0
14:20
Два алтайских жителя выжили в расстреле в Забайкалье, но один тяжело ранен 1
14:10
Мэрия Барнаула отреагировала на желание правительства края построить отель Radisson 3
13:59
Сломанному ветром тополю в Барнауле не дают упасть лишь ветки соседних деревьев 6
13:38
Школам в День народного единства предложили "полюбить свою страну" 11
13:24
Многофункциональную спортивную площадку открыли в Научном Городке 3
13:10
Строительная компания приступила к ремонту пострадавшей от ветра новостройки 5
12:51
Старинный особняк продали в Бийске за один рубль 6
12:47
Правительство поддержит семьи четырех алтайских солдат, пострадавших в Забайкалье 12
12:38
Алтайская семья, победившая в конкурсе "Семья года", получит в Москве награду 3
12:11
Самого маленького кота в мире показали на видео 0
12:01
Алтайские компании могут зарабатывать на облаках 1
11:57
Юлия Михалкова уходит из "Уральских пельменей" в интернет 8
11:41
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке 20
11:30
Очевидцы: человек выпал из окна барнаульской новостройки 14
11:11
Мотузной не удалось получить с государства миллион за "нравственные страдания" 32
11:01
Спор на 130 миллионов. Почему алтайские компании судятся за передачу электричества 7
10:51
За парковку на обновленной аллее барнаульцев ждет беседа или наказание 20
10:47
Названа предварительная причина стрельбы в забайкальской воинской части 23
10:31
Алтайский хоккеист Андрей Свечников забросил две шайбы в матче НХЛ 2
10:28
Чиновники Рубцовского района спасут сельское кладбище от "сползания" в реку 2
10:01
После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз 6
09:41
В Барнауле выставили на торги 10-метровую квартиру из-за просрочек по ипотеке 23
09:31
Творческий десант АлтГПУ покоряет села Алтайского края 0
09:21
Центр Барнаула по новым правилам можно будет застроить 25-этажками 13
09:01
Потепление до +17 градусов ожидается в Алтайском крае за месяц до зимы 0
08:44
Барнаул перешел на проектное финансирование строительства домов. Как это работает 0
08:31
В 23 районах Алтайского края устранили 52 повреждения на электросетях из-за ветра 0
08:22
Не мотайся по кругу, или Как в Барнауле меняют электросчетчики 14
08:13
После ДТП в Барнауле один автомобиль отлетел на рельсы, а другой – в столб 11
08:02
Семь золотых правил создания идеальной кухни 0
07:59
Грудинин заявил, что у него нет миллиарда рублей на выплату по иску 20
07:51
В Барнауле продали первую Toyota RAV4 нового поколения 0
07:41
Два водителя пострадали в ночном ДТП в Барнауле 6
07:37
"И не должен окупаться": какие надежды связывают алтайские власти с "Изумрудным" 8
07:24
Дворцовые тайны
Как барнаульский Дворец спорта превратился в "Титов-Арену"
07:01
Как избавиться от псориаза и чем тут поможет ПУВА-терапия 0
06:43
Прививка для ребенка без очереди и с комфортом: "Аско-Мед-Плюс" переехал в новый офис 2
06:34
ЛДПР проведет в Барнауле митинг и концерт в честь Дня народного единства 1
06:16
Страшно смешные костюмы на Хэллоуин 1
23:54
Огромное дерево рухнуло на проезжую часть в Бийске 1
23:16
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме. Не брезговал он и четвероногими друзьями 2
22:44
"Офицеры России" выступили против защиты солдата, расстрелявшего сослуживцев 25
22:40
Дорогу в селе Алтайского края отремонтировали "лужечно-ямочным" способом 1
21:31
Девочку-подростка раздели и обыскали в ТЦ Горно-Алтайска. Видео 16
21:06
Особый режим работы из-за непогоды введен в алтайских сетевых компаниях 0
20:51
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 10
20:13
Доктор Мясников рассказал, кому опасно принимать аспирин 2
19:45
Неубедительный грабитель рассмешил кассиршу и ушел c пустыми руками 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.