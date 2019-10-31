СК: телефонные мошенники начали представляться следователями

Следственный комитет предупредил россиян о случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Злоумышленники представляются следователями и заявляют жертве, что та стала потерпевшей по уголовным делам, связанным с продажей фальсифицированных БАДов. Затем они убеждают человека в том, что ему положена компенсация, но для ее получения нужно перевести некоторую сумму денег. Чаще всего аферисты звонят пенсионерам, сообщает РИА "Новости".
В СК РФ напомнили, что для реального получения компенсаций никаких переводов и платежей не требуется. Всем жертвам телефонного мошенничества в ведомстве посоветовали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
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