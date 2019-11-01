Девочка умерла в детском саду во время тихого часа в Коми

Уголовное дело о халатности завели следователи после гибели ребенка в детском саду в городе Ухте, сообщает РИА "Новости".
По предварительным данным, смерть пятилетней девочки могла наступить из-за острого развития заболевания, что позволяет судить о ненадлежащем исполнении обязанностей по диагностике заболевания и оказания медицинской помощи ребенку.
Региональные СМИ уточняют, что ребенок умер в детском саду № 11.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", – говорится в сообщении СК.
Следователи оценят действия лиц, невнимательность которых привела к гибели ребенка.
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Все понятно... (нет)
Бедные воспитатели.