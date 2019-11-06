Подросток украл орешки и плевал в лицо кассиру в магазине алтайской сети "Мария-Ра"

Подросток в городе Бердске Новосибирской области украл в магазине алтайской сети "Марии-Ра" орешки, а также плевал в лицо кассиру.
Случай произошел 3 ноября в 11 утра. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск", мальчишка зашел в магазин и подбежал к отделу с сухофруктами. Он схватил пакетик и пытался скрыться. Вора успели задержать. Кассир привела его к прилавку, чтобы тот отдал орешки. Но подросток толкался, матерился и плевался в лицо. В результате хулиган вырвался и убежал на улицу.
Ранее, 31 октября, в Бердске банда пьяных детей устроила разборки с пассажирами электрички Новосибирск – Бердск. У одного из них в руках была отвертка. По словам пассажиров, дети были в нетрезвом состоянии. Полицейские задержали нарушителей порядка. Поскольку мальчики не достигли возраста уголовной ответственности, отвечать за них будут родители.
Комментарии
Сейчас появятся яжематери с криками "какое имели право ловить и обыскивать", "уволить всех, применивших силу и их руководство до пятого колена". А нужно было надрать уши и запереть в подсобке до приезда полиции или родителей. Но ведь законы писаны для воров и хулиганов, в том числе и малолетних.
Чё ты имеешь против яжематерей?
"Подросток украл орешки и наплевал в лицо кассиру в магазине алтайской сети "Мария-Ра"
Можно наплевать под ноги или в посуду!
Можно плюнуть или плеваться в человека
Можно наплевать на чье-то мнение
НО КАК МОЖНО НАПЛЕВАТЬ В ЛИЦО?
А вот в магазине Мария-Ра на улице Челюскинцев в Новосибирске подростка били головой об асфальт,пинали и оскорбляли. Отняли 500 рублей. Подросток в полицию не пошел потому что всем известно что полицейские это лучшие друзья бизнесменов. Подросток украл сыр и шоколадку насколько я знаю. В СМИ вы описание этого случая не найдете.
Это я все привел не к тому что в стране нужно устроить коммунизм а к тому что нужно меньше иметь детей что бы было меньше проблем.
он вырастет и пойдет работать в марию ра, и может даже будет убивать собак
6.11.2019 15:39
Любителям асфальта
В не столь далекие времена за воровство руку отрубали, надо было так поступить ? Кто его заставлял воровать ? Своровал - отвечай
следующая новость: ЛДПР пригласит его на работу в гос думу.