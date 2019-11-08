Барнаульцев приглашают на заключительную в 2019 году социальную ярмарку

9 ноября в Барнауле состоится заключительная в этом году осенняя социальная ярмарка, сообщается на официальном сайте города.

По сниженным ценам можно купить: мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбные продукты, кондитерские изделия, муку, масло, яйца, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и многое другое.

Торговые площадки с товарами от местных производителей будут работать с 10 до 14 часов в каждом районе города: