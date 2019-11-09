Горящую на трех гектарах траву потушили в километре от алтайского села

Возгорание остановили на подступах к селу / Фото: 22.mchs.gov.ru

Крупное возгорание сухой травы остановили буквально в одном километре от села Шадрино, для этого в помощь местным пожарным из Барнаула срочно направили еще четыре расчета, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в пятницу днем, 8 ноября, начали поступать сообщения о пожаре в районе села Шадрино Калманского района. Оказалось, что трава горит на площади порядка трех гектаров, есть угроза населенному пункту. Ситуацию осложнял шквалистый ветер, огонь распространялся стремительно.

В помощь местным подразделениям из Барнаула было направлено четыре пожарных расчета. Было налажено взаимодействие с администрацией района, произведена опашка.

"Огонь был остановлен в одном километре от села", — подчеркнули в ведомстве.

В этот день выявили еще одну угрозу селу, но уже другому. "При проведении разведки на границе Центрального района Барнаула и Калманского района был обнаружен один очаг возгорания с угрозой распространения на поселок Благодатное. Силы и средства были передислоцированы туда", — рассказали в МЧС.

Всего за минувшие сутки на территории Алтайского края зарегистрировано 48 пожаров, 28 из них — возгорания сухой травы. В ведомстве сообщили, что ситуация для ноября нехарактерная, причина происшествий — неосторожное обращение граждан с огнем в условиях затяжного периода сухой и ветреной погоды.

Напомним, пожароопасный сезон в Алтайском крае завершится 11 ноября, в связи с установлением осенней дождливой погоды. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.