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Почему Дед Мороз приехал в Барнаул без Снегурочки и какие подарки у него просят дети?

, ИА "Амител"
А еще он рассказал, как любой человек сам может стать волшебником
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

 В Барнаул 15 ноября приехал Дед Мороз. Тот, что из Великого Устюга, настоящий и самый главный в России. В рамках проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ" он колесит по стране и исполняет желания детей, которые остались без родителей или имеют проблемы со здоровьем. Корреспондент amic.ru Саша Соколов пришел к Дедушке Морозу на пресс-конференцию и выяснил, кого он посетит в Барнауле, какие подарки просят дети, зачем ему нужен посох и как он относится к папам, которые наряжаются и подменяют его в Новый год.

С бородой и с добротой

В Барнауле Дед Мороз гостит уже четвертый год подряд. Он извинился, что приехал так рано. До Нового года еще полтора месяца, но нужно успеть посетить все 28 городов: столько они со съемочной группой НТВ запланировали в этом году. Приехал волшебник, кстати, не один – вместе с ним дарить детям подарки будет ведущий программы "Основано на реальных событиях" на НТВ Михаил Генделев. 

Вместе со съемочной группой они планируют посетить малообеспеченные семьи, детей с тяжелыми заболеваниями, детские дома и реабилитационные центры. Волшебник из Великого Устюга рассказал, что желания должны сбываться у каждого, но тем, кто нуждается в помощи, нужно особое внимание. Цель проекта – рассказать уникальные истории семей, члены которых, несмотря на трагедии и невзгоды, стремятся к своим целям.

Так, в этом году Дед Мороз привез подарок для Ани Скоковой. У девочки остеомиелит позвоночника, но она тверда в своем стремлении стать модельером и уже создает собственную коллекцию. Волшебник из Великого Устюга подготовил для нее что-то, что поможет ей этого добиться. Правда, не сказал, что именно. По словам Деда Мороза, подарок должен оставаться сюрпризом до последнего момента.

"Также мы пойдем в семью Прасоловых. Там живет Настя, у которой сложный диагноз – ДЦП. Несмотря на это, она находит в себе силы и занимается спортом. Она увлекается бочче – это спортивная игра, где мячами нужно выбивать очки. А еще мы познакомимся с Женей Филимоновым. Это юный фигурист. Надеюсь, в будущем он станет олимпийским чемпионом", – поделился планами Дед Мороз.

А Михаил Генделев подчеркнул, что для каждого ребенка подготовлен особый подарок, идею которого продумывали специально для него.

Пишите письма

Обо всех этих уникальных историях Дед Мороз узнает из писем. По его словам, за 2018 год ему написали боле 230 тысяч человек. А за все время он получил больше 3,5 млн бумажных писем. Дед Мороз и его помощники читают все письма и по возможности стараются помочь тем, кто в этом больше всего нуждается.

"Мы отбираем уникальные истории, которые не только щемят сердце трагедией. Это яркие примеры того, как люди не опускают руки, проявляют мужество, справляются с бедой и становятся примером для подражания", – пояснил Генделев.

Поэтому если вы думаете, что письма до Деда Мороза не доходят, то ошибаетесь. Не стесняйтесь и пишите ему, что хотите получить на Новый год. Тем более что не обязательно писать бумажное письмо: Дедушка читает и электронные. Мы подготовили для вас подробную инструкцию, как это можно сделать. Кстати, письма читают постоянно: Дед Мороз рассказал о том, что пока он в путешествии, этим занимается Снегурочка. Вот и объяснение, почему она не приехала в Барнаул.

Дед Мороз, подари мне айфон гироскутер

Когда Деда Мороза спросили о том, о каких подарках просят в письмах, улыбка с его лица пропала.

"Мечты у людей бывают очень разные. Случается так, что некоторые просят меня о том, чтобы хотя бы на Новый год у них был накрыт сытый стол. К сожалению, сейчас у семей в нашей стране очень разное положение", – серьезно, без привычного задора рассказал Дед Мороз.

Но большинство запросов, по его словам, очень похожи. Волшебник даже предложил собравшимся угадать, о чем в письмах просят чаще всего. Оказалось, задумал поймать нас в ловушку: первым и самым логичным ответом стал айфон. Но Дед Мороз заявил, что это уже в прошлом: теперь дети чаще всего просят гироскутер, на втором месте – квадрокоптер.

А вот отвечая на вопрос о самых необычных подарках, Дедушка повеселел: он рассказал о совсем недавнем случае в Кемерове.

"Мы приехали туда к Ксюше. Это девочка с тяжелой судьбой, которая перенесла семь операций. Она очень любит животных, и на этот Новый год попросила шпица. А у меня-то собаки в основном большие. Вы видели шпица? Я бы сказал, что это котенок, который похож на медвежонка и на хомяка, но при этом на самом деле собака", – пояснил он.

Он подчеркнул, что шпица девочке все-таки подарили. А Михаил Генделев отметил, что за время существования проекта Дед Мороз и НТВ дарили детям самые разные подарки: например, полет на вертолете или билеты в Мариинский театр.

Секреты волшебства: фантазия и часовые пояса

Много вопросов было о том, как Дед Мороз творит свое волшебство. Дедушка пояснил, что нельзя раскрывать всех секретов, особенно детям. Их главная особенность – богатая фантазия, и ее нужно развивать. Поэтому лучше дать детям возможность пофантазировать на тему того, как он творит свое волшебство.

Но некоторые секреты Дед Мороз все же раскрыл. Например, его посох, оказывается, отлично помогает сохранять координацию, если Дедушке захочется побродить по горам. Ну и с его помощью можно летать на повозке, конечно же.

Также он рассказал, как ему удается развозить за одну ночь подарки для всех российских детей. Оказалось, волшебство здесь – не главное.

"Во-первых, у меня есть посох и волшебная сила. А во-вторых, не нужно забывать про часовые пояса. Когда во Владивостоке Новый год, Москве еще далеко до этого. Поэтому я могу успеть все", – шутливо ответил Дед Мороз.

Также он отметил, что не смог бы обрадовать столько детей, если бы не его помощники.

Папе можно замещать Деда Мороза. Теперь официально

А помощники у Деда Мороза бывают разные. Например, в Новый год часто папы наряжаются в красный тулуп, надевают бороду из ваты и радуют своих малышей. Дедушка сказал, что официально разрешает себя "подменять": главное, чтобы человек искренне хотел сделать близкому приятное.

"Конечно, это немного неловко для ребенка. Еще недавно папа был рядом, а вот он уже говорит чужим голосом и делает вид, что виделись год назад. Преодолевая эту неловкость, дети пытаются вспомнить те стихи, которые накануне вместе с папой же и учили", – посмеялся он.

Но при этом добавил, что на самом деле волшебником может стать каждый. И для этого совсем не нужен посох. Нужно просто делать добрые дела, видеть проблемы других людей и помогать им. И делать это нужно всегда, а не только в канун Нового года. Такое вот Дедушка оставил барнаульцам свое "морозное" повеление.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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