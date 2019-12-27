Давай, до свидания! Как правильно проводить старый год

Как Новый год встретишь, так его и проведешь – это выражение мы все слышали. Но правильнее говорить так: как старый год проводишь, так новый и встретишь. Соответственно, так его и проведешь. А как проводить? Рассказываем.

Правило № 1 – разберите вещи

Да-да, и одежду, и книги, и мелочь, и косметику. Если вы не пользовались этой вещью больше года (памятные фото и открытки не в счет), то вам она просто не нужна. Отдайте знакомым, нуждающимся или просто аккуратно положите на видное место возле мусорного контейнера – кто-то да заберет.

Тут дело не только в свободном месте, дело в свободных мыслях. Лишний хлам – это лишний груз. И от него надо избавляться.

Правило № 2 – сделайте уборку в квартире

Уборка перед встречей Нового года – это святое. Тщательно вытрите пыль, постирайте шторы, замените скатерти и постельное белье. Загоните швабру во все малодоступные уголки квартиры.

Правило № 3 – проанализируйте уходящий год

Вспомните, какие ставили цели, что планировали. Что удалось сделать? Что нет? А чего делать и не нужно было. Прочувствуйте сегодняшнее настроение и поймите, какие цели нужно поставить на следующий год. Входите в новый цикл в новыми помыслами.

Правило № 4 – бросайте вредные привычки

Новогодняя ночь – лучшее время, чтобы начать все с чистого листа. Если вы долго планировали бросить курить – отличный повод. Начать правильное питание? Начинайте.

Правило № 5 – уделите время семье, родителям

Предновогодние дни – время для гармонизации отношений с близкими людьми. В суматохе подготовки найдите минутку, чтобы позвонить маме и папе, поболтать с детьми, посидеть в обнимку с мужем. Ведь главное, это не огоньки на елке и не подарки под ней, а те, кто с вами рядом.

Правило № 6 – верните все долги

Не стоит уходить в новый год с долгами, даже небольшими. А если кто-то должен вам – смело напоминайте.

Правило № 7 – разберите фото и файлы в телефоне

За год в ваших гаджетах скопилось много ненужной информации. Неудачные селфи, фото, которые вы так никуда и не выложили, непонятные контакты "Вася" или "Леша", неиспользуемые программы – все удаляйте. Так и вам проще ориентироваться, и телефон или планшет будет быстрее работать.

Правило № 8 – простите обидчиков и себя

Обида – это плохо. Человек, на которого вы обижаетесь, может даже не знать об этом. А вам обида будет все время портить настроение, утяжелять ваше существование. Простите других и простите себя.

Правило № 9 – поблагодарите этот год за все хорошее

Согласитесь, несмотря на все проблемы и трудности, этот год дал вам много хорошего. Благодать нужно не только просить, за нее надо и благодарить.

Правило № 10 – под бой курантов

В новогоднюю ночь под каждый удар курантов нужно мысленно проговорить самое сокровенное желание и верить, что в новом году оно обязательно сбудется. С наступающим!