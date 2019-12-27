Фото из открытых источников
Новый год не за горами – до праздника осталось ровно две недели, а значит, скоро стоит ждать появления Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Впрочем, как оказывается, зимние волшебники – это не всегда только веселье.
Вот несколько зарисовок на эту тему. Смотрим и делаем выводы, чтобы не повторить чужих ошибок. Ну и тщательно думаем над образом.
Комментарии
Только американские и европейские дети истерят от своего Санты. Наши не боятся ничего. Молодцы.
Цвет одежды – красный цвет:
Вряд ли это русский Дед!
Как увидишь ты колпак –
Будь уверен: это – враг!
Если на Деде увидел штаны –
Знай: этот Дед не из нашей страны!
Коль на Деде сапоги –
Знай, что ходят в них враги!
Коль одел перчатки дед
Принесет он только вред!
Борода редка завита -
Для вражины дверь закрыта.
Если Дед и тощ и мелок –
Прочь гони такого смело!
Если дед с кривой клюкой –
Прочь гони под зад ногой!
На оленях едет дед -
Принесет он много бед!
Если у деда очки на носу,
Зрение портил, служа, он, врагу!
Если дед пришел с девицей,
Пусти скорее их в светлицу!
Дед он и есть... Почему обязательно красавчег?
на некоторых фотках выглядят как маньяки!
чой-то страшно стало )) уж больно страааааашшшшшные
пост аццтой