Житель Рубцовска хотел заработать на бирже и лишился всех денег

Житель Рубцовска увидел объявление о заработке в интернете и связался с возможным работодателем.
С ним созвонился мужчина и представился брокером. Он предложил вложить все деньги рубцовчанина в компанию под высокий процент и обещал большой доход.
Гражданин согласился и через онлайн банк перевел звонившему 400 тысяч рублей. После этого он пытался связаться с представителем брокерской компании, но безуспешно. Тогда потерпевший обратился в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
В МВД напоминают, что ни в коем случае не стоит переводить деньги неизвестным, даже если речь идет о якобы выгодной инвестиции.
Комментарии
хотел заработать на бирже не лишился всех денег - ухты!
Наши правоохранительные службы борются с безобидными картинками и комментариями.
А то что интернет наводнен мошенниками, их не волнует.
Не умеют? Не могут? Не получается достать профессиональных групп мошенников со своими колл-центрами из ближнего незалежного зарубежья?
Это сейчас - брокер! А ранее всегда говорили - игрок (!) на бирже. Т.е. это как карточная игра. Если кто то выигрывает, то значит есть те, кто проиграл!
со своими колл-центрами из ближнего незалежного зарубежья?
И тут хохлы виноваты?
А ранее всегда говорили - игрок (!) на бирже. Т.е. это как карточная игра. Если кто то выигрывает, то значит есть те, кто проиграл!
Ти пряснулься, ути моя пусичка. Такие же дела творятся в суде и на войне - их либо выигрывают, либо проигрывают.
17.11.2019 13:29
- гость
В жизни так во всем дружок.И если у тебя бабы нету,у кого то их две.
17.11.2019 13:34
- гость -
Не понял сарказма?
Он же тоже хотел выиграть? Значит допускал, что кто т о потеряет... А теперь плачет...
Очередной бывалый Гуру появился, кэп очевидность. )