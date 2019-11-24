Жительница Барнаула хотела купить норковую шапку и отдала деньги мошенникам

Жительница Барнаула 1990 года рождения обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников.

Пострадавшая пояснила, что нашла объявление о продаже норковой шапки на одном из сайтов в интернете. Вскоре с ней связался мужчина и сказал, что он представитель организации, которая реализует шапки. Продавец предложил оплатить товар и доставку. Для оплаты нужно было продиктовать данные банковской карты.

Потерпевшая следовала указаниям злоумышленника, и с ее карты списалось 21 200 рублей.

В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают о том, что не нужно сообщать неизвестным личную информацию и данные банковских карт, поступившие в СМС коды, а также выполнять какие-либо действия под их диктовку.