Неизвестный с ножом напал на детского врача в Пскове

Мужчина с ножом напал на врача детской областной клинической больницы в Пскове. Женщина получила ранение в бок, пишет "Псковская губерния".

Врач госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Преступник скрылся с места преступления, однако, по данным местных СМИ, им является отец одной из маленьких пациенток клиники.

В больнице проводится проверка по соблюдению мер безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также будет сформирована специальная комиссия, которая проверит обеспечение мер безопасности в лечебных учреждениях.