Житель Алтайского края спилил 131 пихту в канун Нового года

Жителя Алтайского края осудили за то, что он накануне празднования Нового года спилил 131 пихту на землях лесного фонда, рассказал прокурор Чарышского района Виталий Попенко.

"На стадии предварительного следствия, а также и в суде подсудимый всячески отрицал вину, выдвигал версию о том, что на установленном следствии месте спилы деревьев кто-то произвел до него, а он спилил пихты законно на частном участке, на основании соответствующего договора", — отметил Попенко.

Между тем, эта версия была разбита в суде путем допроса собственника указанного обвиняемым земельного участка и предоставлением ряда иных доказательств, в том числе спутниковой съемки местности с привязкой GPS-координат мест вырубки.

В итоге суд признал мужчину виновным и взыскал ущерб в размере 95 тыс. рублей, а также назначил штраф 600 тысяч.

"Таким образом, жадность "черного лесоруба" и отсутствие совести привели его к следующему: пихты изъяты, долг перед государством почти 700 тысяч рублей, все его имущество в аресте до полного погашения долга и судимость", — подчеркнул прокурор района.

Примечательно, что в случае соблюдения законодательства, пихты обошлись бы мужчине в несколько десятков раз дешевле, при этом без судебных тяжб и судимости.