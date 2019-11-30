Оперативный штаб продолжает контролировать ситуацию с подачей тепла в Яровом

На 30 ноября температура в квартирах жителей и социальных учреждениях города Ярового составляет +24 градуса, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Температура теплоносителя при подаче +93 градуса, а на обратном трубопроводе +69 градусов. Температура сетевой воды составляет +54 градуса.

В работе находятся два котла: девятый и десятый.

Текущий запас угля – 5280 тонн, при ежесуточном расходе топлива 395 тонн. Имеющихся запасов угля хватит, для того чтобы ТЭЦ функционировала до 13 декабря. В настоящее время производится разгрузка еще 22 вагонов с углем. Оперативный штаб по ликвидации ЧС продолжает отслеживать ситуацию в городе.