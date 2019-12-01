Алтайская лыжница вошла в тридцатку сильнейших на первом этапе Кубка мира

Лыжница Яна Кирпиченко вошла в тридцатку сильнейших в гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира, пишет "Алтайский спорт".

30 ноября в финском городе Рука прошел второй соревновательный день первого этапа Кубка мира. Женщины состязались в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем, а мужчины покоряли дистанцию 15 км.

Яна, выступающая в составе российской команды, заняла 29 место с результатом 28.35.6 секунды. От победительницы — норвежки Терезы Йохаунг — она отстала на 1 минуту 48,1 секунды.

Лучшей в составе сборной России была Наталья Непряева, которая финишировала третьей.

У мужчин победу одержал спортсмен из Финляндии Иво Нисканен с результатом 35.17.0 секунды, второе место у Йоханеса Клебо из Норвегии (+13 секунд), третье — у норвежца Эмиля Иверсена (+14.9 секунды).

Россиянин Александр Большунов занял пятое место (+43 секунды).

Напомним, на контрольных международных стартах в финском Рованиеми Яна показала ряд хороших результатов, став серебряным призером в классическом спринте и третьей в гонке на 10 км свободным стилем. На 10-километровой дистанции классическим стилем заняла седьмое место. После этого руководство национальной федерации лыжных гонок включило спортсменку в состав сборной России на первый этап Кубка мира.