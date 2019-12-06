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Новости

"Я должен был освободить проезд": Смертин объяснил, почему скрылся с места ДТП

, ИА "Амител"
Экс-футболист знал, кому принадлежит автомобиль и оставил свой номер телефона
Фото: m.sport-express.ru

Фото: m.sport-express.ru

Директор по региональной политике РФС и экс-капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал инцидент с ДТП. 18 ноября он выезжал с парковки и задел чужой автомобиль. После того как он осмотрел обе машины, уехал.

"Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд", – сказал Алексей Смертин "Чемпионату".

Кроме того, бывший футболист знал, кому принадлежит "пострадавший" автомобиль. Когда водитель вышел на связь, то сказал, что претензий не имеет.

Через две недели Смертин все-таки получил уведомление, что должен выплатить почти 300 тысяч рублей компенсации за поврежденную машину. Кроме того, он даже не уверен, что "ударил" автомобиль на такую крупную сумму.

"Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен", – говорит Алексей Смертин. 

Также футболист может лишиться прав на полгода или "загреметь" на 15 суток.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

6.12.2019 16:10
- гость -

Господи, не дай Бог встречаться по жизни с такими *овнами как этот терпила. Надеюсь, у Алеесея будет все хорошо

6.12.2019 16:28
- гость -

Смотрел видео, раздули из мухи слона!

6.12.2019 16:31
Угу

А когда Мерса МЛ об сосну в Ленточном бору шарахнул. Чё хотел освободить?
Оленей или гусей?

6.12.2019 17:01
- гость -

Нормальное европейское решение - признал вину, оставил визитку, позвонил по телефону и поехал. Т.е. признал вину и готовность оплатить разумный ущерб.

6.12.2019 17:10
- гость -


6.12.2019 17:01
- гость -

Нормальное европейское решение - признал вину, оставил визитку, позвонил по телефону и поехал. Т.е. признал вину и готовность оплатить разумный ущерб.

Причем тут европейское решение. Это разве в Европе произошло. Законы РФ должны распространяться на всех граждан РФ. В том числе, на бывших футболистов, а ныне - членов Единой России.

6.12.2019 17:14
- гость -


6.12.2019 17:10
- гость -
Он принадлежит едросам? Ну вот, все хорошее мнение о нем у меня испортилось...

6.12.2019 17:21
- гость -

Алексей это имя, а Алеша это диагноз. В данной ситуации смертин Алеша. Освободить проезд не значит уехать.

Ну ничего. Летом в бассейне ценник приподнимет и отобьёт 300 штук.

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