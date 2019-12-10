Сотрудник брянской колонии насмерть забил заключенного за отказ раздеться

В исправительной колонии № 6 в Клинцах от побоев умер 32-летний заключенный, сообщает РГ.
По версии следствия, 8 декабря мужчина был доставлен в городскую больницу с сильными травмами, от которых он и скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, рассказали в СК.
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что по подозрению в совершении преступления был задержан один из сотрудников колонии. Предварительно установлено, что это он избил заключенного за отказ раздеться для досмотра.
В 2018 году офицер из этой колонии уже проходил фигурантом по уголовному делу. Тогда сотрудник ФСИН приковал заключенного наручниками к столу и обмотал голову простыней. Потерпевший умер от удушья.
Комментарии
А что, в России эсэсовцы служат?
Гораздо хуже! Потому что брянские, да и по всей стране они такие же, издеваются над своими.
Два убийства в одной колонии, это еще не система, говорит ФСИН. Вот дают! Есть поговорка, брянский волк, тебе товарищ.
Да, нет, это наш мир и наши люди, а служат они не населению страны, а вождю и его приспешникам...
10.12.2019 14:19
- гость -
Просто чувствуют, что их не накажут так, как они заслужили. Вот если бы его сейчас в обычную колонию на год посадили, это бы было наказанием, а на 5 лет в колонию для полицаев... да он там как дома будет.
Слабо в своей форме по улице на службу добраться? )) слабо конечно
Рыба гниет с головы. Значит начальство поощряет такие методы.
И тебе не слабо будет на него напасть?)
зэк это заслужил
А что, избивать людей, там разрешается?