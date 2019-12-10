Пациентам рубцовского тубдиспансера не прервут лечение, пока ищут новое здание

Власти и депутаты ищут новое помещение для туберкулезного диспансера. Об этом сообщила руководитель фракции "Единая Россия" в Рубцовском городском Совете Ирина Кох.
По ее словам, депутаты совместно с Минздравом региона ищут помещение для диспансера. Есть также вариант оставить его в старом здании, но сначала провести там ремонт. А пока нуждающиеся в круглосуточном лечении будут переведены в другое учреждение.
"В качестве временного размещения круглосуточного стационара выбрана Лебяженская туберкулезная больница. В нее переведут тех, кто нуждается в постоянном наблюдении, это немногим более 20 человек. В беседе с нами министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов пообещал решить вопрос их бесплатной доставки. Остальные, кто не представляет угрозы здоровью окружающих, будут лечиться в условиях дневного стационара или на дому", – цитирует депутата пресс-служба партии.
Решение по организации работы примут в ближайшее время.
Ирина Кох добавила, что ситуация вокруг противотуберкулезного диспансера Рубцовска находится у депутатов на контроле с ноября 2019 года.
Напомним, о закрытии диспансера стало известно в ноябре. Позже в Минздраве опровергли информацию о полной ликвидации учреждения, уточнив, что переезжают именно стационарные больные.
Комментарии
Отдайте здание Мин.здрава, а сами берите здание Лебяженской туб.больницы, которая находится в пос. Перешеечный