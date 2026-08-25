Овнам сегодня может понадобиться быстро переключиться с одной задачи на другую. Утренние планы способны измениться из-за новости, звонка или просьбы человека, которому действительно требуется ваше участие.

Не раздражайтесь из-за нарушенного расписания. Возможно, новое дело удастся решить быстрее, чем вы предполагаете, а к первоначальным задачам получится вернуться уже после обеда.

В работе не бойтесь признать, что чего-то не знаете. Один вопрос компетентному человеку сэкономит значительно больше времени, чем самостоятельные попытки разобраться во всем с нуля.

Вечером возможен неожиданный разговор с близким человеком. Не превращайте его в спор о том, кто был прав.

Совет дня: способность быстро перестроиться сегодня окажется полезнее идеально составленного плана.