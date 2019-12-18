Чечня возглавила список регионов, где чаще ищут гей-порно

Чеченская Республика с большим отрывом лидирует в списке регионов РФ, где чаще всего в 2019 году вводили поисковой запрос "гей секс", следует из результатов анализа системы Google Trends.
В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Якутия, Дагестан, Приморский и Ставропольские края. На 100 запросов жителей Чечни приходятся 58 в Якутии, 48 в Дагестане, 36 в Приморском крае и 31 в Ставропольском крае.
Алтайский край занял в этом "нетрадиционном" рейтинге 14-е место. Жители региона ищут "гей секс" в четыре раза реже, чем в республике, возглавляемой Рамзаном Кадыровым.
Ранее Кадыров во время интервью телеканалу HBO рассмеялся в ответ на вопрос корреспондента о "чеченских геях".
Когда его попросили прокомментировать ранее распространенную в СМИ информацию о якобы происходивших в регионе похищениях и пытках гомосексуалистов, он выразил недоумение тем, что ему задают подобные вопросы.
Он заявил, что в Чечне нет геев. "Если есть, заберите в Канаду", – пошутил Кадыров.
Комментарии
Ну, по этому их в Москву и тянет
что как бы намекает....
Им что барана что человека нет разницы
Овечки перевелись?
Настоящие боевые )))
Часто оно так и бывает, самые ярые борцуны за нравственность являются латентными гомосексуалистами.
18.12.2019 11:46
- гость -
Настоящие боевые )))
боевые это хомячки на амике)))
Геев нет, но вы держитесь
Не может этого быть! Вы верите Google? Да это же русофобия! Они специально оговаривают великий чеченский народ