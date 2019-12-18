60 млн рублей выделили на спасение Ярового от замерзания

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о дополнительном финансировании на прохождение отопительного сезона в Яровом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На эти цели из краевого бюджета направят 60 млн рублей. Средства пойдут на закупку угля. Решение принято в связи с введением особого режима на территории муниципалитета.
Ранее на территории Ярового были зафиксированы два сбоя на ТЭЦ, причем в ноябре это привело к значительному понижению температуры в домах.
Так, при -27°С на улице температура в квартирах упала до +16°С, в школах и детсадах – до +14°С, в связи с чем правительство Алтайского края ввело режим ЧС.
Комментарии
Кто-то озолотится. По закону закупать уголь в режиме ЧС можно без объявления тендеров у любого поставщика по любой цене.
недоработали собственники тэц ярового, надобно было помимо тэц еще и угольный разрез прикупить)))
Меняли бы соль на уголь, несмышленые.
Новость в 21 веке. Когда зимой покупают уголь. Любой житель частного дома с печкой до такой ситуации не дотягивает никогда. Это как понимать? Наверное еще в вотсапе скинул "Не хватает угля -пришлите!". -А что так? Почему?-Да у нас ТЭЦ -2 раза ломалась. -ААА. Ок . 60 лямов вон тому пареньку на Яровое, мерзнуть вроде начали, у них ТЭЦ ломалась ЧС объявим.
А как всё хорошо начиналось в 90 е... вот придет частник - порядок наведёт! Оаказываеся, что самый ответственный !), пусть не эффективный хозиян всё таки государство!
18.12.2019 13:08
- гость -
Новость в 21 веке. Когда зимой покупают уголь.
И что в этом необычного? У нас этого угля море в соседней области. Можно покупать в любое время дня и ночи.
Когда зимой покупают уголь.
по твоему что, ТЭЦ должна уголь единовременно летом уголь закупать на всю зиму что-ли...
Любой житель частного дома с печкой до такой ситуации не дотягивает никогда.
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Любой хозяин деньги считать умеем. Летом уголь дешевле и качество выше. В частном хозяйстве каждая копейка на счету. А тут халява, на следующий год заложат все затраты в тариф и всё.
А где уголовное дело на частника? Почему за его косяки платит государство?
какая щедрая у нас система, и добрая...никогоьне наказали, а с барского плеча подкинули деньжат
Почему за его косяки платит государство?
так было же сказано "система должна научиться прощать" (с)
18.12.2019 12:58
- гость -
недоработали собственники тэц ярового, надобно было помимо тэц еще и угольный разрез прикупить)))
Можно и по-другому сделать - угольный разрез купит яровскую ТЭЦ для использования своего угля. Кажется об этом и ведутся переговоры с СУЭК.
18.12.2019 13:27
- гость -
Любой хозяин деньги считать умеем. Летом уголь дешевле и качество выше.
Правда, что умеем? Слежавшийся уголь горит с меньшей теплоотдачей. Вдобавок он еще часто отсыревает или окисляется.
18.12.2019 13:24
- гость
Ну тогда надо новость преподносить по другому. На Яровом кончился уголь -надо покупать. Только почему в режиме ЧС? А может кто то проворовался и остался без угля, и начал говорить у меня тут ТЭЦ ломается нужны деньги на ремонт котлов, а на самом деле покупает уголь? Одно дело деньги дать на ремонт ТЭЦ тут логично ЧС, а другое дело когда нет угля....