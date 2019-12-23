"Яндекс. Видео" и YouTube могут быть заблокированы в России

"Яндекс. Видео" и YouTube могут попасть под блокировку в России из-за размещенного на них пиратского контента. О реальной возможности блокировки газете "Ведомости" рассказал генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.
Эта организация представляет интересы 15 издательств, в том числе издательства "Эксмо", от лица которого в отношении видеохостингов был подан иск. Поводом для судебного разбирательства стало размещение на сетевых ресурсах книги "Задача трех тел" Лю Цысиня. В начале декабря суд обязал "Яндекс. Видео" и YouTube удалить аудиоверсию произведения, но она все еще доступна.
"Мы готовы обращаться в суд и по другим книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс. Видео" и YouTube в России", – отметил Рябыко.
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