Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна многоэтажки

Суд Североуральска принял решение оправдать мужчину, который выбросил трехмесячного младенца их окна, сообщают "Вести".
Инцидент произошел летом 2019 года. Мужчина пришел в гости к своей знакомой, которая недавно родила. Когда девушка ушла за продуктами он остался с ребенком. Пьяный мужчина выбросил его из окна первого этажа, разбив стекло. Младенца успел поймать прохожий, и ребенок чудом избежал серьезных травм. В отношении матери было заведено уголовное дело.
Мужчину суд оправдал "в связи с отсутствием состава преступления". Однако прокуратура осталась недовольна таким решением и намерена его обжаловать.
Комментарии
Странное решение. Слишком много не договорено
Ну да... а чё такого-то? Выбросили и выбросил, это же не росгвардейцам в твиттере угрожать. Бабы еще нарожают.
Ну.... Кто тот тут врет. Скорее всего журнализды..
Ещё и наградить надо.
это не мужчина, а младенец был пьян
По новости, уголовное дело возбудили в отношении матери а оправдали мужчину..Скорее всего мать и оправдали а в новости все перепутали
Nemo, нет, не перепутали. Если бы было наоборот, то и новости бы не было.
Уточняю.. на амик перепутали, по первоисточнику дело возбуждено в отношении знакомого матери, а не в отношении матери. А оправдали, видимо, потому что первый этаж, посчитали, не смертельно, но для младенца и этого достаточно. Поддерживаю прокуратуру