Стало известно, где примут старые елки после праздников в Барнауле

Акция по сбору ненужных елок после новогодних праздников пройдет в Барнауле 18 января, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
С 11:00 до 13:00 ставшие ненужными деревья можно будет сдать на следующих площадках:
– "Зеленый сквер", площадь Октября;
– ТРЦ "Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51а;
– ул. Балтийская, 53;
– ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 2 (пересечение улиц Взлетной и Ускова);
– площадь Народная;
– ТРЦ "Огни".
Часть собранных елок направят на корм животных. Еловая хвоя – хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период. Остальные деревья пойдут на переработку. Из них получат древесную щепу.
Инициативным барнаульцам предлагают помочь в проведении акции: договориться со своим ТСЖ/УК и организовать место сбора елок прямо во дворе. Подробности можно уточнить по телефону 8-961-999-28-50.
Инициатором мероприятия выступила общественная организация "Мусора.Больше.Нет, Барнаул". Она же проводила аналогичную акцию в январе 2019 года. Тогда удалось собрать 1970 елей.
Комментарии
Где в городе горки для школьников
Сколько будете платить за сданную елку? Нисколько? Тогда собирайте елки на переработку в мусорных контейнерах.
- гость -
Где в городе горки для школьников
Столько снега, взял бы да и слепил горку сам для детей, заодно бы двор от снега убрал для моей машины.
Надо запретить вырубку ёлок.
а если у меня елка до майских праздников не убирается, куда ее потом сдать?
30.12.2019 08:43
- гость
Слово для школьников ключевое. Раньше на городских ёлках были.
30.12.2019 08:58
- гость -
Скажешь то же, сдавать.
На кой? Там и до следующего нового года рукой подать.
30.12.2019 08:42
- гость -
вот ты злой , лень пройти сдать свою елку и не мусорить в городе !
вот ты злой ,
Он не злой он экономный, отовсюду копеечку хочет.))