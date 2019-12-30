Автомобиль "Жигули" занесло и он едва не слетел с моста через реку в Бийске

Автомобиль "Жигули" в Бийске едва не выбросило с коммунального моста. Он чуть не слетел с опоры и не упал с большой высоты в Бию. Об этом сообщают в социальных сетях.
"Семерка" решила покончить жизнь самоубийством и попыталась прыгнуть с моста. Что-то пошло не так..." – пишут сотрудники аварийного комиссариата Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".
Как отмечают пользователи, "Жигули" занесло и выбросило на снежную бровку.
Что касается Барнаула, то краевая столица вечером 30 декабря встала в 10-балльных пробках. Причина – плохая погода и предновогодняя суета. Многие горожане ездят по магазинам в поисках подарков и продуктов.
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