Серьезное лобовое столкновение произошло на одной из улиц Барнаула

31 декабря на улице Власихинской произошло лобове столкновение двух легковых автомобилей, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Иномарка двигалась в сторону центра когда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Ладой". На дороге по Власихинской очень глубокая колея и автомобили очень просто выходят из под контроля водителей. Судя по кадрам на видео, в этом случае произошло все именно так.
Обошлось без жертв. Водитель иномарки после столкновения вышел из машины и поспешил на помощь людям в отечественном автомобиле.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Хвала дорожникам за колею !
скоро такая же фигня и в центре будет... на деповской между профинтерна и строителей уже сейчас в некоторых местах сложно разъехаться..
в каком месте видео водитель иномарки поспешил?
водитель отечественного авто пытается открыть переднюю пассажирскую дверь и открывает ручку. потом открывает заднюю дверь
насчет колеи - обычная дорога, на видео не вижу повышенной скорости, но лично я побаиваюсь гонять по власихинской (между малахова и попова), иномарки обгоняют, смелые....
А почему никто не поможет водителям? Лишь бы ролик получился и на Ютуб его слить
Щас модно снимать а не помогать