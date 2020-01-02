Вместо 50 - двое. Информация о массовой драке около ТРЦ "Европа" оказалась ложной

Информация о массовой драке около ТРЦ "Европа" в Барнауле, в которой якобы приняли участие около 50-ти человек, оказалась очень преувеличенной, сообщает телеканал "Катунь24". Телеканал смог получить видеозаписи камер наблюдения ТРЦ, на которых видно двух боксирующих парней. За происходящим наблюдают около 20-ти зевак.
Напомним, 1 января "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев сообщила о массовой драке около торгово-развлекательного центра "Европа". Однако в УМВД России по городу Барнаулу amic.ru сообщили, что сообщения по данному факту в ведомство не поступало. Тем не менее, по сообщениям СМИ полиция начала проверку.
Также в ведомстве сообщили, что личный состав УМВД России по городу Барнаулу до 10 января 2020 года работает в усиленном и круглосуточном режиме.
Ежедневно полицейские патрулируют улицы и общественные места, а также обходят жилой сектор. Также сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан на массовых мероприятиях. Вместе с тем жителей Барнаула просят и самим соблюдать правила личной безопасности.
Комментарии
Вместо 50 - двое
Как у нас в новости могут ... обмануть, если по цензурному
все, что нужно знать о российских СМИ...
а троллятинам так хотелось 50! А тут - облом Друг другу бы что ли постучали