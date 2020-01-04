Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года насмерть забила бывшего мужа скалкой. После развода пара поддерживала отношения и встречала праздник вместе, сообщает "Лента".
В разгар застолья между экс-супругами возник спор, женщина взяла в руки скалку и стала бить гостя по голове. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.
После этого она позвонила в полицию и сообщила о домашнем насилии над ней. Правоохранители обнаружили на месте происшествия убитого, окровавленную скалку и хозяйку дома, одежда которой была испачкана в крови.
Женщину обвиняют в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Комментарии
Хм,43-летний мужчина.Женщине видимо примерно столько же.Они разошлись,долго не видались.И вот встреча.Он что-то сказал невпопад,будучи выпимши.Она долго не кончала и решила с ним покончить.В 40-45 баба ягодка опять.Ягода оказалась волчей.Что только в жизни не бывает.