Какой транспорт будет работать в рождественскую ночь в Барнауле

Некоторые маршруты городского пассажирского транспорта будут работать в ночь с 6 до 7 января, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
"В ночь празднования православного Рождества Христова с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы городским электрическим транспортом", – сообщили в комитете.
Ходить будет несколько трамваев:
- Покровский кафедральный собор: в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до остановки "Докучаево" и остановки "Кордон", а также по специальному трамвайному маршруту "Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – "Докучаево;
- Свято-Никольская церковь: в 01:45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- Александро-Невский собор: в 01:15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.
А в последние официальные выходные дни, 7 и 8 января, весь городской транспорт будет работать как в обычные выходные дни.
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