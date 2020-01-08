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Новости

Украинский лайнер со 167 пассажирами разбился в Иране

, ИА "Амител"
Информацию о ЧП подтвердил глава тегеранского аэропорта
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Пассажирский самолет украинской авиакомпании потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. О погибших пока ничего неизвестно, сообщает Fars News Agency.

Информацию о происшествии агентству Tasnim News Agency подтвердил глава аэропорта.

Представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА "Новости", что на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, было 167 пассажиров. Ранее СМИ сообщали о 180 пассажирах.

Портал Flight Radar сообщает, что украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 утра по московскому времени и перестал передавать данные в 5:44.

Киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении украинского борта возле Тегерана, сообщили в справочной гавани.

По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.01.2020 11:35
- гость -

Соболезнования.
Что-то тут явно не спроста.

8.01.2020 11:44
- гость -

Лучше закрыть комменты

8.01.2020 11:45
- гость -

По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

или пиндосами...

8.01.2020 11:45
- гость -

Гиркина в Иран перебросили?

8.01.2020 12:00
- гость -

Соболезнования родственникам погибших.

8.01.2020 12:13
Алекс

Сакральные жертвы назначены и принесены. ( в случайность мало верится) Что дальше ? Снова чей-то кровью оплачивается политика.жажда власти.. Соболезнования родственникам.

8.01.2020 12:17
- гость -

Соболезную

8.01.2020 12:17
Гость

Опять введут ограниченный контингент наших миротворцев и рейтинг президента взлетит? Недождется!

8.01.2020 12:24
гость

Ограниченный контингент миротворцев уже давно в Ираке, их оттуда уже иракское правительство выгнать никак не может

8.01.2020 12:25
гость

Официального подтверждения этой информации нет

Может еще не точно. Может утка. Может кремлевская пропаганда. А зачем это кремлевским пропагандистам?

8.01.2020 12:28
гость

Прошла новость, что уже в интернете появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737. Но это может подделали, как белые каски и теперь США могут вступиться за Украину и нанести ракетный удар по Ирану

8.01.2020 12:30
гость

украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

Если это правда, то это ситуация наоборот, когда то украинские ПВО случайно так поступили

8.01.2020 12:31
гость

украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

Может за Касем Сулеймани хотели отомстить, но ошиблись и попали в украинцев

8.01.2020 12:39
гость

Ситуация накаляется

8.01.2020 12:42
гость

Случайно такое бывает. Еще в 2001 году согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины

8.01.2020 12:45
- гость -

Иранские повстанцы перегнали через границу БУК, тот выстрелил и уехал обратно в Москву.

8.01.2020 12:45
гость

Там и наши могли быть. Сейчас посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолёта

8.01.2020 12:48
- гость -

У хохлов вся техника гнилая, не надо их ошибки вешать на других. Пусть платят компенсацию сами. Но зная хохлов, могу сказать что щас виновными Иран сделают...

8.01.2020 12:50
- гость -

А помните как хо.хлы радовались гибели россиян?

8.01.2020 12:52
- гость -

12:45 "Там и наши могли быть"
Можно с высокой степенью вероятности предположить, что на борту были граждане США.

8.01.2020 12:55
гость

Иран хотел у нас С-300 купить, но мы не продали. Как чувствовали

8.01.2020 12:56
- гость -

Америкацы подумали, что украинцев не жалко. Что бы с ними сделать ещё?

8.01.2020 13:00
гость

украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

Случайно означает, что они не хотели сбивать украинский самолет. Тогда вопрос, чей самолет они хотели сбить? Американский? Ну тогда может иранцам и повезло, что они хотели сбить американский, а попали в украинский. Или они вообще не хотели сбивать самолет, у них ПВО случайно сработало?

8.01.2020 13:02
гость

Вообще интересно, что сбили именно украинский

8.01.2020 13:07
- гость -

Другие источники, в том числе, агентство Tasnim сообщают, что причиной ЧП стала техническая неисправность самолета

Иран может еще и не виноват, самолет был неисправный

8.01.2020 13:11
- гость -

"был случайно сбит иранскими ПВО"

Зачем разжигать здесь фейки?. Обратитесь к украинским СМИ, там об этом ни слова..

8.01.2020 13:17
- гость -

да там бракованный боинг, упал как и везде падает, а свалят на Иран

8.01.2020 13:19
гость

Обратитесь к украинским СМИ

Лучше к американским

8.01.2020 13:21
гость

Сбили или сам упал не так важно, главное упал. Люди погибли, вот это важно

8.01.2020 13:23
Сергеев

Вполне вероятно, что США наносят по территории Ирана электромагнитные удары своими ударными комплексами РЭБ типа HAARP.
Поэтому и землетрясение, которые могут вызываться накачками плазмоидов в ионосфере и последующим резонансным воздействием на тектонические плиты.
Мало кто знает, но расчёты по теме велись в конце 80-х на кафедре теоретической физики в АГУ. Большинство сотрудников, работавших по теме, выехали в США и позднее работали на базе ВМС США Гаккона на Аляске.

8.01.2020 13:25
- гость -

В связи с последними событиями, в случайность мало верится...

8.01.2020 13:26
- гость -

13:17 "да там бракованный боинг"

о наших разбившихся хохлы писали, что "Он упал потому-что был тяжелее воздуха.... "

8.01.2020 13:28
- гость -

13:19 "Лучше к американским"
В чем отличие от украинских, что там скажут, то на Украине и напишут...

8.01.2020 13:33
- гость -

13:28
Теперь на Украине начнут говорить, что это террористы из Москвы и лично Путин этим руководил...

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