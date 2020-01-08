Журналист опубликовал видео крушения украинского боинга

В интернете появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737 в аэропорту Тегерана. Запись в Twitter опубликовал журналист Мохамад Ахвазе.
Пассажирский самолет украинской авиакомпании потерпел крушение вскоре после взлета в 5:42 утра по московскому времени из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. По последней информации, на борту было 167 пассажиров.
Киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении украинского борта возле Тегерана, сообщили в справочной гавани.
أول مقطع فيديو من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737 على متنها 180 راكباً في العاصمة الإيرانية طهران الان . pic.twitter.com/CSYjq6mfPO— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 8 января 2020 г.
Комментарии
Точно сбили, видно же.
Каждый видит то, что хочет, нет, нет, что угодно пропаганте, то и видит.
Журналист говорит, что горит самолет, но причину он не указывает