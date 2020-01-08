Молодая девушка сбывала синтетические наркотики в Рубцовске

В Рубцовске задержали девушку 1998 года рождения, которая сбывала синтетические наркотики, сообщает региональное ГУ МВД.
Предварительно установлено, что подозреваемая в ноябре 2019 года с помощью тайника-закладки передала мужчине наркотическое вещество "скорость" массой 0,84 грамма.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая в сбыте наркотика была задержана. При досмотре у девушки обнаружили 13 пакетиков с наркотиками. Также задержанная указала тайник, где были спрятаны еще 20 подготовленных к сбыту закладок.
По данному факту расследуется уголовное дело. Подозреваемая находится под арестом.
Комментарии
Молодая девушка сбывала...
Амик,а существуют пожилые девушки?