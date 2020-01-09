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"Как быдло". Самбурская пожаловалась на русских туристов

, ИА "Амител"
Актриса призвала соотечественников проявлять уважение к другим отдыхающим
Настасья Самбурская / Фото: instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская / Фото: instagram.com/samburskaya

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в своем Instagram на русских туристов, которые мешают остальным отдыхающим на одном из пляжей Бали.

"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести на пляже как быдло? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку", – написала артистка.

Она обратила внимание, что люди потратили немалые деньги, чтобы отдохнуть и позагорать, а для тусовок существуют другие места.

Часть подписчиков согласилась с позицией артистки, в то время как другие восприняли подобное высказывание как русофобское. По их словам, не следует так обобщать – подобное поведение на отдыхе бывает не только у россиян.

Широкую известность Самбурская получила в 2011 году, исполнив главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на телеканале ТНТ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 09:13
- гость -

Сама то чем лучше? Давно из запоя не выводили?

9.01.2020 09:25
Й

Кто такая?

9.01.2020 09:31
- гость -

Кто там рот открыл? Быдло-Настенька?
Кто то эту шкуру повёз пежить на Бали... так ты заткни рот и не отсвечивай, отрабатывай потраченное на тебя бабло.

9.01.2020 09:33
- гость -

Русские и на Бали русские.

9.01.2020 09:35
- гость -

Я так понимаю отписалось быдло с блютуз-колонками? )))

9.01.2020 09:43
- гость -

9.01.2020 09:35
- гость -
Да-да, ты правильно понимаешь, голубой туз))

Я когда вижу, что кто то пишет так как вы, то у меня настроение ухудшается, тяжело вам, наверное, с купированным мозгом то...

9.01.2020 09:53
Людмила

Русские на Бали не ездят. Туда ездят евреи из России,богатенькие, а русские вкалывают.Евреи называют себя за границей русскими, ведут себя по-хамски, чем вызывают недовольство именно русскими.

9.01.2020 09:56
- гость -

Разрушили идиллию и нового ковбоя.

9.01.2020 10:15
гость

она права стопудово. такое же быдло и под окнами врубает музон в машине. и глушаки с ревом вешает. и собак выводит посрать на свежий снежок .

9.01.2020 10:17
- гость -

А я с ней согласен. Я на пляже хочу лежать отдыхать, а не слушать соседский блатняк или современную помойку. Хочешь музыку слушать - одевай наушники.

9.01.2020 10:24
- гость -

9.01.2020 10:17
- гость - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все правильно быдло задрало.

9.01.2020 10:27
- гость -

9.01.2020 10:15
гость

А мы в молодости 50 Вт колонки выставляли на подоконник и врубали Supermax.
Никто не жаловался.

9.01.2020 10:41
- гость -

Бытие определяет сознание.
К. Маркс

9.01.2020 10:49
- гость -

Сиди здесь и глотай пыль всю оставшуюся жизнь.

9.01.2020 10:56
- гость -

9.01.2020 10:41
- гость -
Бытие определяет сознание.

Хотите сказать, у Самбурской сознание ого-го?

9.01.2020 11:01
Зануда

Людмила, я должна вас разочаровать, но русских на Бали много, не богатых, как вы считаете, там достаточно много молодежи, которая отдыхает там от работы, только билет дорогой, а жизнь там очень недорогая, я сейчас говорю не о 5-звездочных отелях, с которыми у нас ассоциируется отдых на этом острове, снять небольшую виллу с апартаментами и бассейнчиком- в районе 2 тыс рублей на двоих, поесть в кафешке-в районе 300 на человека (фрукты, морепродукты), байк-в зависимости от продолжительности и производителя- от 150 руб за сутки//// Вы сравните с отдыхом в любимой стране- поверьте, богатые отдыхают в России

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