Барнаульский музей включили в топ-6 самых удивительных в России

Барнаульский музей автоугона имени Дульцева-Деточкина, расположенный по адресу ул. Анатолия, 130, попал в список шести самых удивительных музеев в России, где скучать точно не придется. Подборку составили журналистами РБК.
"Музей, носящий имя основателя Барнаульской службы спасения, – одно из самых популярных мест в городе. Это настоящий клад для автолюбителей", – так описывает культурный объект федеральное издание.
Музей автоугона был создан в краевой столице в 2003 году барнаульской Службой спасения. Первым его экспонатом стал самодельный капкан. С помощью этого нехитрого устройства один барнаульский пенсионер долгие годы успешно защищал свой любимый "Москвич" от угонщиков.
На стене в музее висит вся в дырках дверь от иномарки, которую угнали в мае этого года. Табличка под ней гласит: "В погоне за преступником милиционеры были вынуждены открыть огонь по машине. Угонщика ранили, задержали, а потом осудили на шесть лет тюрьмы".
Еще в музее есть рулевая колонка, перевязанная цепью, поддельные номера с перебитыми буквами и цифрами, а также липовые водительские права на первый взгляд просто не отличить от настоящих.
Сейчас он насчитывает свыше 200 экспонатов, которые разрешают потрогать. Также в нем можно ознакомиться со статистикой автоугонов и посмотреть видеозаписи погонь.
Также в топ-6 попали мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" (Томск), Музей греха (Тамбов), Музей мыши (Ярославская область), Музей мировой погребальной культуры (Новосибирск) и Зал огурца (Московская область).
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