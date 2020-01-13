В Барнауле ограничили движение транспорта из-за коммунальной аварии

Движение транспорта по улице Малахова в Барнауле ограничили из-за работ по ликвидации последствий порыва водопровода рядом со зданием № 118, сообщили в пресс-службе мэрии.
Запрет на движение распространяется на крайнюю правую полосу, которую освободили для беспрепятственного проезда техники, осуществляющей очистку двора от вышедшей на поверхность воды.
Автолюбителям рекомендуют заблаговременно выбирать пути объезда этого участка.
Напомним, повреждение водопровода диаметром 25 см случилось 13 января. Территорию двора подтопило водой. На месте происшествия работают сотрудники водоканала и дорожных служб.
На время ликвидации ЧП водоснабжение отключили в многоквартирных домах по адресам ул. 50 лет СССР, 13 и Малахова, 116, одном административном здании, а также в 90 частных домах.
Комментарии
ппц, Попова встанет...