Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 13 января. К 18:45 по данным сервиса "Яндекс. Пробки" ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов – "многокилометровые пробки".
Проспекты Строителей, Ленина, Красноармейский и улица Челюскинцев стоят на большей части своей протяженности. Аналогичная ситуация на улицах Молодежная и Северо-Западная.
Тяжелая ситуация с движением на участках улицы Власихинской (в районе пересечения с шоссе Ленточный Бор), Павловского тракта (перекрестки с Попова и Малахова). Большая пробка собралась на улице Малахова перед пересечением с ул. Антона Петрова.
Отметим, что аналогичные пробки фиксировали 13 января и в утреннее время.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
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