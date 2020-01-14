Дело бывшего заместителя главы Барнаула Александра Алексеенко передали в суд. Соответствующая карточка появилась на сайте Индустриального районного суда. Дату первого заседания еще не назначили. Ранее сообщалось, что Алексеенко дал признательные показания.
Напомним, Алексеенко задержали в июне 2019 года. По версии следствия, с 2017 по 2019 год он получил от представителя одной из фирм более 1 миллиона рублей. За это вице-мэр якобы должен был поручить своим сотрудникам заключать контракты на вывоз жидких бытовых отходов именно с этой фирмой.
Между тем местные Telegram-каналы утверждают, что сейчас экс-чиновник трудится в управляющей компании ООО "ДЕЗ-2 Ленинского района".
Комментарии
Передайте уже в суд дела фризина франка штань зубович и еремеева.
кАлганова савинцева карлина.
где петюня гладышев?
14.01.2020 12:51
- гость - А этих почетных людей за что? Или это список сумасшедшего?
Кто скажет, где сейчас Дугин?
А что у нас с бывшим начальником транспортного цеха?
14.01.2020 12:58
- гость -
14.01.2020 12:51
- гость - А этих почетных людей за что? Или это список сумасшедшего?
Здравствуй Петюня! За что? за дела твои, за пьянки , за дебош, за взятки.
Дело бывшего вице-мэра Барнаула передали в суд
Это что у нас власть борется с коррупцией? А может он оппозиционер и его подставили? И посоветовали лучше дать признательные показания
А может он оппозиционер и его подставили?
Работал с ним в администрации, за руку не ловил но............
14.01.2020 13:50
- гость - От Вашей недосказанности больше шума чем от клеветы.