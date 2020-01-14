Обломки праздника: на Сахарова приступили к демонтажу новогоднего городка

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Работы по сносу снежного городка и разбору главной елки на площади Сахарова стартовали 14 января. Пресс-служба администрации Барнаула отмечает, что конструкция ели, новогодние украшения, каркасы горок будут храниться на базе МБУ "Автодорстрой" до следующих новогодних праздников, иллюминация – у предприятия "Барнаулгорсвет". Всего демонтаж продлится не более трех дней. Планируется, что уже в пятницу проспект Социалистический откроют для движения транспорта.
Фотокорреспондент amic.ru запечатлела, как разбирают главный новогодний городок Барнаула.
Комментарии
А Я у Деда Мороза попросил на 2021 год нормальную ёлочку ! А не это , одно из самых высоких убожеств .