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Обломки праздника: на Сахарова приступили к демонтажу новогоднего городка

, ИА "Амител"
Движение на проспекте Социалистическом планируют открыть к 17 января

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Работы по сносу снежного городка и разбору главной елки на площади Сахарова стартовали 14 января. Пресс-служба администрации Барнаула отмечает, что конструкция ели, новогодние украшения, каркасы горок будут храниться на базе МБУ "Автодорстрой" до следующих новогодних праздников, иллюминация – у предприятия "Барнаулгорсвет". Всего демонтаж продлится не более трех дней. Планируется, что уже в пятницу проспект Социалистический откроют для движения транспорта.

Фотокорреспондент amic.ru запечатлела, как разбирают главный новогодний городок Барнаула.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

14.01.2020 18:03
- гость -

А Я у Деда Мороза попросил на 2021 год нормальную ёлочку ! А не это , одно из самых высоких убожеств .

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