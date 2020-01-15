Барнаул ворвался в тройку лидеров конкурса "Город России"

Барнаул вошел в тройку претендентов на звание лучшего города России 2020 года по результатам голосования на сайте проекта "Город России. Национальный выбор".
По информации на 12:54 15 января столица Алтайского края набрала 4848 голосов. Это лучший результат в Сибири. Больше проголосовавших отдало предпочтение только Смоленску и Севастополю.
У конкурсантов есть еще много времени, для того чтобы обойти конкурентов, – голосование продлится до 30 декабря 2020 года.
Напомним, по данным на 9 января Барнаул занимал пятое место с результатом 1176 голосов. Из этого следует, что почти за неделю количество набранных баллов возросло более чем в четыре раза.
Примечательно, что по итогам 2019 года Барнаул занял только 61-е место, набрав 2338 голосов. Победителем признали Чебоксары.
"Город России" – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.
Проголосовать за Барнаул можно по ссылке.
Комментарии
Надо, чтобы еще набрать голосов, чем-то прославиться. Сеятеля, например, им покажите.
Да наш семянитель что то совсем не распиарен.
Барнаул не хуже очень многих городов.
что за бредовые конкурсы? голосуют за города наверное чиновники местных администраций.
как можно объективно проголосовать за лучший город? для этого хотя бы нужно в каждом городе пожить, узнать его плюсы и минусы. А чтоб в январе выбирать лучший город 2020 года еще нужно быть пророком или как минимум финалистом битвы экстрасенсов.
пока 2020 год Барнаульцам запомнился только не чищенными дорогами и тротуарами. и за это сразу в тройку лучших???