Источник массового отравления ищут в иркутском городе

Специалисты регионального Роспотребнадзора второй день устанавливают источник отравления в городе Тайшете семи человек, трое из которых госпитализированы, сообщает ИА "Тайшет24".
По информации издания, все пострадавшие проживают на улице Ключевой, и у них наблюдаются идентичные симптомы воздействия на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.
Позднее в единую дежурно-диспетчерскую службу Тайшетского района стали поступать звонки от жителей соседней улицы, которые жаловались на плохое самочувствие.
Эксперты отобрали пробы воды и воздуха, но результаты исследования до сих пор неизвестны. Их обещают огласить ближе к вечеру 15 января
По информации регионального Минздрава, диагноз одного из пациентов – отравление газом неясной этиологии. У других имеются схожие симптомы, поэтому существует высокая вероятность, что все случаи связаны между собой. Состояние больных оценивают как удовлетворительное.
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