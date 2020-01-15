Иномарка "обняла" столб на Алтае

Фото: Благовещенский районный информационный центр
В ночь на среду, 15 января, недалеко от Благовещенки произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением и на полном ходу врезался в столб. От удара бетонная конструкция оказалась внутри салона.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", 26-летний пассажир скончался в больнице. 30-летний водитель не пострадал.
Отмечается, что владелец авто совсем недавно приобрел его и вместе с другом решил устроить тест-драйв на трассе.
Как уже сообщал портал amic.ru, ранее в Славгороде произошло ДТП с участием иномарки. Водитель не справился с управлением, машину занесло в колее, и она врезалась в крыльцо кафе. Обошлось без пострадавших.
Комментарии
Марк-2.... Жаль что водитель, дожив до 30-ти, мозгов так и не нажил.
Жаль пассажира. Машину жаль, их уже почти что не осталось.
марк2 это диагноз
15.01.2020 15:54
- гость -
под названием- смерть.