Коммунальная авария по улице Юрина ликвидирована. Тепло возвращается в дома

Сотрудники СГК завершили ликвидацию коммунальной аварии по улице Юрина в Барнауле. Система поставлена на циркуляцию.
Напомним, что в результате аварии 29 многоквартирных домов, детский сад по адресу Гущина, 161, и школа по адресу Юрина, 196, попали под ограничение теплоснабжения. Для жителей были подготовлены пункты временного размещения в ближайших учебных заведениях.
В 9:30 коммунальщики приступили к ремонту сетей и на данный момент работы полностью завершены.
Комментарии
МОЛОДЦЫ!!!!Честь вам и хвала!!!
Спасибо лично товарищам Франку и Томенко, да удвоится их индекс цитирования!
Мдя, а что ж будет, когда придудут морозы!!!
Упоминаний в три раза больше будет !!!