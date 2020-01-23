Алтайские власти продлили режим ЧС в проблемном городе Яровом

Власти Алтайского края приняли решение продлить режим ЧС в городе Яровом, где в прошлом году ввели ЧС из-за срыва отопительного сезона.

"Режим ЧС был введен в Яровом два месяца назад из-за проблем с теплоснабжением города. За время режима ЧС на ТЭЦ Ярового наведен порядок: создан нормативный запас угля, предприятие работает, проводит ремонтные работы. Однако напряженная обстановка на станции сохраняется. В связи с этим режим ЧС надо сохранять для восстановления нормальной деятельности и жизнеобеспечения жителей города Ярового", – сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Климин.

Как сообщает пресс-служба правительства, для единственной ТЭЦ в городе закуплено почти 30 тыс. тонн угля – его хватит до 22 февраля с учетом максимального расхода топлива.

МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" в настоящее время наделен статусом единой теплоснабжающей организации. Кроме того, произведен перерасчет платы жителей за услуги по отоплению ненадлежащего качества, а также перерасчет зарплаты работников.

"В ближайшее время планируется с участием общественности города обсудить альтернативные варианты теплоснабжения Ярового", – подчеркивается в пресс-релизе.

21 ноября губернатор региона Виктор Томенко ввел в городе режим ЧС. До этого в октябре в Яровом из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения. Но в квартирах теплее не стало.

Позже алтайские власти завезли уголь на ТЭЦ. Однако собственник станции обвинил их в рейдерском захвате.