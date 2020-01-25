Алтайский депутат пытается оспорить условный срок и миллионный штраф

Алтайский краевой суд 6 февраля рассмотрит апелляцию по уголовному делу депутата АКЗС Ирины Тепловой. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Как уже писал amic.ru, Теплову признали виновной в пособничестве при растрате. Помимо нее, в уголовном деле фигурировало еще двое обвиняемых. С одного из них обвинения были сняты из-за его смерти в 2016 году.

Согласно версии следствия, группа разработала план вывода средств, которые ФНПЦ "Алтай" получал от компании "Рособоронэкспорт". Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам могли проводить как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках. Ущерб государству составил более 115 млн рублей.

Бийский городской суд назначил Тепловой четыре года условно и штраф 1 млн рублей.