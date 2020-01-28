Жмых, хвоя и обойная пыль: в Барнауле прошла акция "Блокадный хлеб"

Барнаул 27 января присоединился к всероссийской акции "Блокадный хлеб". Именно в этот день в 1944 году Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Жителям северной столицы пришлось нелегко в годы войны. Есть было нечего, и хлеб зачастую пекли из, казалось бы, абсолютно несъедобных ингредиентов. "Волонтеры Победы" и участники проекта "Победа в каждом из нас" наглядно продемонстрировали, из чего готовили блокадный хлеб, и каким кусочком вынуждены были довольствоваться ленинградцы раз в сутки. Акцию провели на заводе "Сибэнергомаш", который в 1942 году эвакуировали из осажденного города.

Хлеб из обойной пыли

Блокадный хлеб стал одним из символов этой страшной трагедии, рассказал координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

"Нам важно вызвать эмоциональный отклик и гордость за мужество и героизм ленинградцев. Сегодня мы демонстрируем тот состав, из которого пекли хлеб в осажденном городе. А также показываем и раздаем желающим суточную норму, которую получали жители. Это кусочек хлеба весом 125 граммов. Его можно взять, чтобы наглядно представить, как тяжело приходилось ленинградцам. Мы не предлагаем попробовать прожить на таком количестве еды в сутки. Нам важно, чтобы люди осознали масштаб трагедии блокадного Ленинграда, сохранили и передали память о преступлениях фашистов во время Великой Отечественной войны", – рассказал Банных.

В столовой завода "Сибэнергомаш" всем желающим раздавали небольшие "кирпичики" массой ровно 125 граммов. Именно столько получал каждый житель Ленинграда один раз в сутки. Кстати, волонтеры раздавали "Дарницкий" хлеб, приготовленный по традиционному рецепту.

Но у блокадников хлеб был совсем другой: из-за нехватки продуктов в состав включали совсем несъедобные примеси: хвою, целлюлозу, жмых, обойную пыль и выбойки из мешков. Все эти "ингредиенты" добровольцы продемонстрировали на специальном стенде. На многих зрителей это произвело сильное впечатление.

"Меня поразило, как можно в хлеб добавлять обойную пыль. Начинаешь задумываться о том, какие трагедии происходят в мире. Сейчас хлеба много, и об этом мало кто думает. Хлеб из несъедобных продуктов, да еще такой маленький кусочек на весь день: понимаешь, что надо бережнее относиться к тому, что имеешь. И помнить о людях, которые пережили этот ужас", – поделился впечатлениями студент Владимир, который принял участие в акции.

Вместе с хлебом участники акции раздавали открытки, на которых можно было написать свое пожелание ветерану. Их "Волонтеры Победы" передадут участникам Великой отечественной войны накануне 9 мая.

"Из 12 машин доехала только наша. Остальные ушли под лед"

В течение 872 дней Ленинград находился в блокаде в годы Великой Отечественной войны. Часть своего детства в осажденном городе провела Надежда Васильевна Маковецкая, которая поведала участникам акции о тех временах.

"Я жила в Ленинграде в многодетной семье, была самой младшей. Тысячи снарядов ежедневно летели на город. Нас спасло то, что жили мы на окраине и бомбили нас меньше. Но голод коснулся всех. Уехали из Ленинграда 15 апреля 1942 года. Температура уже стояла плюсовая. И все-таки нас повезли по Ладожскому озеру. Всего в тот день отправилось 12 машин. Колеса уже шли по воде: она покрывала лед. В итоге из 12 машин доехала только наша: остальные ушли под лед. Это был последний день, когда использовали ладожскую дорогу жизни. Конечно, после эвакуации у нас были трудные времена. Но они уже хотя бы не были блокадными", – со слезами на глазах вспомнила Надежда Васильевна.

Она рассказала, что ночью перед этой акцией так и не смогла заснуть: до мельчайших деталей вспоминала ужасы тех лет и страшный, но долгожданный момент эвакуации. Это настоящий подвиг жителей Ленинграда: мужественно вынести бомбежки, голод и холод и отстоять родной город, добавила Маковецкая.

Заводы не встали

Акцию провели на заводе "Сибэнергомаш", в 1942 году эвакуированный на Алтай. Добровольцы возложили цветы к мемориалу, который находится на территории предприятия. Генеральный директор завода Михаил Клугман рассказал, что "блокадная" история "Сибэнергомаша" заставляет рабочих относиться к своему труду по-особому.

"Сибэнергомаш" – значимое место не только для заводчан, но и для многих людей. Мы чтим память тех, кто работал здесь в годы войны. Именно они своим трудом сохранили наше дело и позволили нам работать на заводе сегодня. Благодаря их заслугам мы можем уверенно смотреть в будущее", – поделился Клугман.

Для участников акции работники завода провели экскурсию. Работа в цехе на это время не прекращалась, поэтому об истории предприятия рассказывали под громкий шум станков. О том, как здесь в послевоенные годы работали эвакуированные ленинградцы, рассказал Алексей Тихонович Сырачев, который с техникума и до самой пенсии трудился на "Сибэнергомаше".

"Я пришел сюда конструктором в 1959 году. Тогда здесь было немало ленинградцев. Они прибыли с Невского машиностроительного завода, который сюда эвакуировали. К тому времени они уже освоились в Барнауле, чувствовали себя здесь "своими". Но то, что всегда у них оставалось – интеллигентность. Всегда вежливо общались, обращались к другим исключительно на "вы". Но самое главное – это были настоящие профессионалы. Они достойно выполняли свою работу и могли поделиться опытом и мастерством с другими. Мне эти люди многое дали", – вспомнил Алексей Тихонович.

Главное – не забывать

Но мероприятия прошли не только на "Сибэнергомаше". Позднее "Волонтеры Победы" провели акцию и для школьников. В барнаульской гимназии № 42 прошел открытый урок, где добровольцы демонстрировали объем блокадного хлеба и его составляющие. Дети удивились, как в хлеб можно добавлять хвою.

Многие признались, что читать о блокаде и слушать на уроках истории в школе – это одно. Но вот держать в руках маленькую краюху хлеба, которая в те времена предназначалась на весь день, и видеть тот "мусор", из которого этот хлеб готовили, – это совсем другое. Через предметы эта трагедия воспринимается ближе, и каждый примеряет ужасы блокады на себя.

А кто-то из учеников даже вспомнил цитату из "Послевоенной песни" нашего земляка Роберта Рождественского. Ту, где нас призывают не забывать кошмары войны. Иначе нам вновь придется их пережить.