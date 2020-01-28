Губернатор Забайкалья зачитал рэп в своем кабинете. Видео

Видеопоздравление губернатора Забайкальского края Александра Осипова за считанные дни стало вирусным, облетев множество популярных пабликов по всей России.
Дело в том, что глава региона решил сделать так, чтобы поздравление "зацепило" молодежь, и поэтому выбрал соответствующий стиль – рэп.
Место действия – кабинет губернатора. Там он в меру своих вокальных способностей под музыку произнес поздравление, попутно выполняя несколько действий.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые зрители оценили чувство юмора и креативность губернаторской команды, в то время как другие сочли эти действия явным просчетом пиарщиков. Далеко не всем понравился и молодежный сленг, использованный главой региона.
"Много разных вузов края
Классных профи выпускают.
Будущее Забайкалья –
Вас, ребята, продвигаю.
С этой тусой поздравляю,
В пиджаке сам напрягаюсь.
Вы смотрите там, без бед –
Самых топовых побед", – пожелал Осипов.
Несмотря на разногласия по поводу уместности подобного стиля, одной цели губернатору точно удалось добиться – ролик с интересом посмотрели множество россиян.
Комментарии
Ха! Красавчик!
Показуха, певец так себе, но само внимание и идея - молодец! Не то, что наши буки бяки
супер
а разве для воспроизведения негритянских частушек голос и музыка нужна. Только кепка