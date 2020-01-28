Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

Бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву назначили ежемесячную выплату за выслугу лет в размере 224 тысяч рублей, сообщает портал om1.ru.
Соответствующее распоряжение подписано в Министерстве труда и социального развития Омской области. В нем уточняется, что пенсия за выслугу лет не заменяет, а дополняет те пенсионные выплаты, которые он получал ранее.
Леонид Полежаев возглавлял регион с 1991 по 2012 год. Имеет несколько государственных и ведомственных наград. В их числе ордена за заслуги перед Отечеством (III и IV степени), орден Почета, орден Трудового Красного Знамени и почетная грамота президента РФ.
Как ранее сообщал amic.ru, после январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате средний размер пенсии в городе составил 15,2 тысячи рублей.
Комментарии
За 20 чел...
Теперь хоть знаем кто мясо из глупцов общестатистических ест....
Ну это уже совсем перебор, за какие заслуги это?
Жизнь удалась....
Вот кто статистику портит? в среднем у всех пенсия нормальная.
Опора режима должен жить как можно лучше, а жрать как можно слаще - продолжайте за этих голосовать!!!
Средний уровень пенсии растёт!
Так и хочется запихать ему эти деньги в глотку, что бы подавился! Грабят народ и жируют!
Гореть ему в аду.
Заслуженно!
А как же простой народ? На еду не хватает, всё ЖКХ съедает. А эти товарищи жируют.
Он себе и за период губернаторства, наверняка, пару-тройку страховочных матрасов валютой забил.
Теперь мы видели того, чья харя ни при каких обстоятельствах не треснет.
А господин Карлин как там поживает?
Пока народу
МрётМРОТ, чиновникам поставившим народ на вымирание, почести, прибавки и материальная помощь.
Вот такая страна теперь - страна спекулятивного капитализма.
А что так мало то..
Ну теперь понятно, откуда берется такая величина средней пенсии...
Ну назначили и назначили! Вам бы назначили и молчали бы Вы молча! Заслужил человек - пусть получает
28.01.2020 13:23
ПТУшница, сможешь моем маме объяснить, что ее пенсия в 26 раз меньше и ОНА ЭТО ЗАСЛУЖИЛА!!! При условие стажа более 40 лет и что человек является ветераном труда. Сможешь???
28.01.2020 13:23
ПТУшница или цитирую бывшего президента и примьер-министра: "Денег нет, вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья!"
Я, конечно, понимаю, что из-за непрозрачности нынешней пенсионной системы, крайне мутной и запутанной, у некоторых деятелей есть возможность улучшить себе пенсион. Но не настолько же)
Это вообще законно? Ведь это не просто личные пенсионные накопления гражданина, это средства федерального бюджета. Надо бы проверить законность их назначения. Общество вправе знать. Пускай омское правительство объяснит методику начислений.
Вы, как зарегистрированное в законном порядке СМИ, вправе сделать соответствующий запрос с мотивировкой мол читатели интересуются. Я готов подписаться под этот запрос. Мне просто интересно как они смогли натянуть сову на глобус)
Про моральную сторону вопроса я вообще молчу: нелепо и вызывающе в стране со средней пенсий в 15 рублей получать по 3 сотни тысяч ежемесячно за то, что в своё время и ел, и пил гораздо слаще, чем все остальное население Омской области, за исключением пары тысяч человек приблатненных.