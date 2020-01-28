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Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

, ИА "Амител"
Доплату назначили за выслугу лет
Леонид Полежаев / Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0, wikimedia.org

Леонид Полежаев / Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0, wikimedia.org

Бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву назначили ежемесячную выплату за выслугу лет в размере 224 тысяч рублей, сообщает портал om1.ru.

Соответствующее распоряжение подписано в Министерстве труда и социального развития Омской области. В нем уточняется, что пенсия за выслугу лет не заменяет, а дополняет те пенсионные выплаты, которые он получал ранее.

Леонид Полежаев возглавлял регион с 1991 по 2012 год. Имеет несколько государственных и ведомственных наград. В их числе ордена за заслуги перед Отечеством (III и IV степени), орден Почета, орден Трудового Красного Знамени и почетная грамота президента РФ.

Как ранее сообщал amic.ru, после январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате средний размер пенсии в городе составил 15,2 тысячи рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.01.2020 12:06
- гость -

За 20 чел...

28.01.2020 12:06
Медведь-шатун

Теперь хоть знаем кто мясо из глупцов общестатистических ест....

28.01.2020 12:08
Жмых

Ну это уже совсем перебор, за какие заслуги это?

28.01.2020 12:11
- гость -

Жизнь удалась....

28.01.2020 12:16
krash

Вот кто статистику портит? в среднем у всех пенсия нормальная.

28.01.2020 12:18
- гость -

Опора режима должен жить как можно лучше, а жрать как можно слаще - продолжайте за этих голосовать!!!

28.01.2020 12:23
АБОРИГЕН

Средний уровень пенсии растёт!

28.01.2020 12:37
- гость -

Так и хочется запихать ему эти деньги в глотку, что бы подавился! Грабят народ и жируют!

28.01.2020 12:44
- гость -

Гореть ему в аду.

28.01.2020 12:50
Иван

Заслуженно!

28.01.2020 12:53
ГОСТ СССР

А как же простой народ? На еду не хватает, всё ЖКХ съедает. А эти товарищи жируют.

28.01.2020 12:54
гость

Он себе и за период губернаторства, наверняка, пару-тройку страховочных матрасов валютой забил.

28.01.2020 12:57
- гость -

Теперь мы видели того, чья харя ни при каких обстоятельствах не треснет.
А господин Карлин как там поживает?

28.01.2020 13:05
- гость -

Пока народу Мрёт МРОТ, чиновникам поставившим народ на вымирание, почести, прибавки и материальная помощь.
Вот такая страна теперь - страна спекулятивного капитализма.

28.01.2020 13:08
- гость -

А что так мало то..

28.01.2020 13:17
- гость -

Ну теперь понятно, откуда берется такая величина средней пенсии...

28.01.2020 13:23
ПТУшница

Ну назначили и назначили! Вам бы назначили и молчали бы Вы молча! Заслужил человек - пусть получает

28.01.2020 13:36
Шатал Труба

28.01.2020 13:23
ПТУшница, сможешь моем маме объяснить, что ее пенсия в 26 раз меньше и ОНА ЭТО ЗАСЛУЖИЛА!!! При условие стажа более 40 лет и что человек является ветераном труда. Сможешь???

28.01.2020 13:39
Шатал Труба

28.01.2020 13:23
ПТУшница или цитирую бывшего президента и примьер-министра: "Денег нет, вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья!"

28.01.2020 13:49
ек

Я, конечно, понимаю, что из-за непрозрачности нынешней пенсионной системы, крайне мутной и запутанной, у некоторых деятелей есть возможность улучшить себе пенсион. Но не настолько же)
Это вообще законно? Ведь это не просто личные пенсионные накопления гражданина, это средства федерального бюджета. Надо бы проверить законность их назначения. Общество вправе знать. Пускай омское правительство объяснит методику начислений.
Вы, как зарегистрированное в законном порядке СМИ, вправе сделать соответствующий запрос с мотивировкой мол читатели интересуются. Я готов подписаться под этот запрос. Мне просто интересно как они смогли натянуть сову на глобус)
Про моральную сторону вопроса я вообще молчу: нелепо и вызывающе в стране со средней пенсий в 15 рублей получать по 3 сотни тысяч ежемесячно за то, что в своё время и ел, и пил гораздо слаще, чем все остальное население Омской области, за исключением пары тысяч человек приблатненных.

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