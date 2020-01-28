Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

Бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву назначили ежемесячную выплату за выслугу лет в размере 224 тысяч рублей, сообщает портал om1.ru.

Соответствующее распоряжение подписано в Министерстве труда и социального развития Омской области. В нем уточняется, что пенсия за выслугу лет не заменяет, а дополняет те пенсионные выплаты, которые он получал ранее.

Леонид Полежаев возглавлял регион с 1991 по 2012 год. Имеет несколько государственных и ведомственных наград. В их числе ордена за заслуги перед Отечеством (III и IV степени), орден Почета, орден Трудового Красного Знамени и почетная грамота президента РФ.

Как ранее сообщал amic.ru, после январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате средний размер пенсии в городе составил 15,2 тысячи рублей.