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Омича задержали в Барнауле с крупной партией героина

, ИА "Амител"
Сибиряк планировал распространять наркотик через "закладки"
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Барнаульские полицейские задержали жителя Омска, который прибыл в Алтайский край с целью сбыта крупной партии героина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

У 38-летнего мужчины изъяли в общей сложности 30 граммов наркотика. Часть была у него при себе, другую он уже успел разложить по 37 тайникам, в которых приобретенную "дозу" должны были найти наркозависимые.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Задержанного заключили под стражу.

Руководитель ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение поощрить сотрудников полиции, задержавших сбытчика героина.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.01.2020 12:57
аноним

да это не Бочкарева, по полной получит

28.01.2020 14:05
- гость -

Пусть ВВП прошение подаёт. Простят. Ну если немного обрезанный.

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